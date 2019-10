'RKC krijgt mentale tik in Groningen', ploeg blijft op één punt steken na negen wedstrijden

RKC was al de slechtste starter in de eredivisie van deze eeuw; ook de negende competitiedag heeft de Waalwijkse ploeg geen overwinning opgeleverd. Het team van Fred Grim verloor vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Groningen met 3-0. Bij rust was het al 2-0.

Eén van de doelpunten werd gemaakt door een voormalig speler van RKC, Charlison Benschop. De aanvaller maakte twaalf jaar geleden bij de Waalwijkse club zijn debuut in het betaald voetbal. De geel-blauwen kwamen toen uit in de eerste divisie.



Eén puntje

Na negen competitieronden in het huidige seizoen heeft RKC één schamel puntje en een doelsaldo van acht treffers voor en 29 tegen. Het aantal tegendoelpunten is bijna historisch hoog. Grims equipe liep ook nog drie gele kaarten op: voor Hannes Delcroix, Stanley Elbers en Daan Rienstra.

RKC komt volgende week niet in actie vanwege de interlandperiode en daar heeft de ploeg van Grim zichtbaar behoefte aan.

Effectief Groningen

RKC kende een sterke openingsfase, maar de Waalwijkers vergaten zichzelf te belonen. Stanley Elbers en Dylan Vente zagen hun inzet gekeerd worden door de sterk keepende Sergio Padt. Tegen de verhouding in kwam FC Groningen op voorsprong en vervolgens had RKC weinig meer te vertellen. De Groningers gingen namelijk wel effectief met de kansen om en liepen makkelijk uit naar 3-0 door doelpunten van Mike te Wierik, Benschop en Gabriel Gudmundsson.