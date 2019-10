NAC Breda pakt eerste periodetitel dankzij zwaarbevochten zege op NEC

NAC Breda heeft in de Keuken Kampioen Divisie de eerste periodetitel gewonnen. Sydney van Hooijdonk, de zoon van clubicoon Pierre van Hooijdonk, bezorgde NAC een zwaarbevochten 1-0-overwinning op NEC.

Behalve NAC maakten SC Cambuur, De Graafschap en Excelsior kans op de periodetitel. Omdat Cambuur bij rust al met 3-0 leidde tegen Excelsior, wist NAC dat er gewonnen moest worden. Pas in de 68e minuut maakte Van Hooijdonk het belangrijke doelpunt, kort nadat hij uit een vrije trap de kruising had geraakt.

NAC heeft in de negen duels in de eerste periode 22 punten verzameld. Dat is er één meer dan Cambuur, dat Excelsior uiteindelijk met 4-0 versloeg.