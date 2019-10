'NAC Breda wint periodetitel en pakt daarmee bonus in jacht op promotie'

Bekijk hieronder de analyse van Omroep Brabant-sportverslaggever Fabian Eijkhout:

Sydney van Hooijdonk was andermaal belangrijk voor de ploeg van Ruud Brood. In de laatste vier wedstrijden was de centrumspits driemaal de matchwinner. Opnieuw moest het Bredase publiek lang wachten op de verlossende treffer. Pas in de 68ste minuut verraste Van Hooijdonk NEC-doelman Mattijs Branderhorst met een raak afstandsschot: 1-0.

Behalve NAC maakten SC Cambuur, De Graafschap en Excelsior kans op de periodetitel. Omdat Cambuur bij rust al met 3-0 leidde tegen Excelsior, wist NAC dat er gewonnen moest worden tegen NEC. De 1-0-zege betekende alweer de vijfde clean sheet voor Nick Olij, vorig seizoen nog onder de lat bij TOP Oss.

NAC heeft in de negen duels in de eerste periode 22 punten verzameld. Dat is er één meer dan Cambuur, dat Excelsior uiteindelijk met 4-0 versloeg. De Graafschap volgt op de derde plaats met negentien punten.