Treinverkeer tussen Tilburg en Breda weer op gang na aanrijding

Er rijden tot halfvier nog steeds stopbussen tussen Breda, Gilze-Rijen, Tilburg Reeshof, Tilburg Universiteit en Tilburg. Er rijden ook snelbussen tussen Breda en Tilburg.

Het spoor bij Dorst was uren in beide richtingen afgesloten. Mogelijk gaat het om zelfdoding.

Heb je gedachten over zelfdoding of behoefte om met iemand hierover te praten? Bel of schrijf met hulplijn 113 via telefoonnummer 0900-0113.