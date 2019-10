'Dan doen we het wel zelf', wijkbewoners schilderen zelf hun lantaarnpalen

Marcel is vrijwillig 'lantaarnpaal schilder' in Den Bosch (Foto: Anja de Loos)

In de Graafsewijk in Den Bosch wonen inmiddels professionele 'lantaarnpaal schilders'

En daar had de gemeente wel oren naar. De schilders kregen een budget, een snelcursus 'lantaarnpalen schilderen' en mochten aan de slag. Na een dikke maand werken zijn 20 van de 95 lantaarnpalen af. Deze zaterdagochtend zijn er zeven mensen aan het werk.

Het is een hele klus: "Het schilderen gaat nog wel, maar het voorbereiden...", verzucht de oudste vrijwilliger (77). Vandaag houdt hij het bij lakken. Theo is bezig met voorbereiden: "We krabben de palen eerst af en dan maken we ze schoon met ontsmettingsmiddel en water. Dan gaat er primer op en wordt alles afgelakt." legt hij uit.

Chef lampenkappen

John zorgt ervoor dat elke vers geverfde lantaarnpaal een glanzende lampenkap heeft: "Ik ben lang en ik heb geen moeite met een hoge ladder. En ik vind het leuk om te doen."

Barbecue

Behalve nuttig is het samen schilderen ook gezellig. Hoewel veel mensen elkaar al goed kenden, zijn er ook nieuwe contacten ontstaan. Het is de bedoeling die gezelligheid vast te houden: tijdens het klussen worden plannen gemaakt voor een buurtbarbecue in de zomer van 2020, om te vieren dat de klus geklaard is.