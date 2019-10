Open Huizenroute: Wat krijg je voor 4 ton op de duurste en goedkoopste plek van Brabant?

Het dorpje Kruisland valt onder de gemeente Steenbergen en ligt middenin de weilanden. Het is de goedkoopste plek van Brabant om een huis te kopen, bleek vorig jaar uit onderzoek van Omroep Brabant. Voor vier ton koop je daar een goed onderhouden royale twee-onder-één-kapwoning op de Molenstraat.

LEES OOK: De duurste en de goedkoopste koophuizen, hoe scoort jouw gemeente?

Marc en Paul Rietveld hebben het huis onlangs geërfd van hun moeder. Ze hebben overwogen de woning qua interieur meer naar deze tijd te brengen, maar prijzen het huis liever scherp zodat de volgende eigenaar het echt naar zijn eigen smaak kan inrichten.





Rustig

Heel druk is het niet bij de broers geweest tijdens de NVM Open Huizen Dag. "Je moet natuurlijk wel zo landelijk willen wonen, maar bedenk je wel dat je dichtbij Roosendaal woont en ook Breda, Rotterdam en Antwerpen liggen op minder dan een half uur", zet Marc.

Volgens de broers is er van alles mogelijk met het huis. "Vooral de garage en zolder bieden veel mogelijkheden en de drie slaapkamers zijn zeer ruim, maar dat geldt voor het hele huis."

Vernieuwd

Waar Kruisland het goedkoopste dorp van Brabant is, is Vught het duurste. Dat komt onder meer door de ligging en de populariteit van de gemeente. Voor ruim vier ton krijg je een totaal ander huis, maar dat is dan wel instapklaar.

Ellen Opzeeland en haar man hebben vier maanden aan het huis uit 1959 gewerkt om het weer helemaal naar deze tijd te brengen. "Eerst bleef het nog rustig, maar na de lunch liep het hier storm. Ik kon het haast niet aan."

Kleiner

Het perceel waat het huis aan de Willem III Laan op staat is bijna drie keer zo klein als dat in Kruisland, "maar het ligt wel op steenworp afstand van Den Bosch, de snelweg, het station en scholen", vertelt Ellen.

Volgens haar is de tuin ook een flinke plus aan het huis. "Die is groter dan wat er tegenwoordig bij nieuwbouwhuizen zit en de overdekte veranda kan ook weer omgebouwd worden tot een schuurtje." Het huis ligt aan het spoor, maar dat valt niet echt op door het groen, dat ook het geluid redelijk dempt.

De verschillen tussen de twee huizen in de goedkoopste en duurste gemeente van Brabant zijn enorm. Waar het ene huis heel groot is en heel rustig ligt, maar misschien qua interieur een update kan gebruiken, is het andere huis ondanks zijn veel hogere leeftijd helemaal van nu, maar wel een stuk kleiner van opzet.