Tankstation Veghel voor de tweede keer in één maand tijd overvallen

Het overvallen tankstation aan de Udenseweg in Veghel is gesloten (Foto:"AS media)

Een tankstation aan de Udenseweg in Veghel is zaterdagavond rond de klok van negen uur overvallen. Dit is de tweede keer in één maand tijd.

Een medewerkster van het tankstation is door één dader overvallen, maar ze raakte niet gewond, zo meldt de politie. De man heeft een nog onbekend geldbedrag buitgemaakt. Het zoeken naar de dader is nog in volle gang en hierbij is ook de politiehelikopter is ingezet.

Bij de overval op zaterdag 7 september wist de dader geld en sigaretten mee te nemen. Of het om dezelfde dader gaat, is niet bekend.

