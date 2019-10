Eigenaar transportbedrijf in Westerhoven overloopt inbrekers terwijl hij zijn hond uitlaat

De politie is bezig met een onderzoek (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

De eigenaar van een transportbedrijf in Westerhoven heeft zaterdagavond drie inbrekers op zijn terrein overlopen. De drie 'bekeken' de inhoud van een aantal vrachtwagens op het terrein. Rond kwart over tien werd een overval gemeld. Daarvan bleek geen sprake te zijn.

De drie probeerden hun slag te slaan bij Kwinten Transport. Een internationaal transportbedrijf dat is gevestigd aan de Leemskuilen. De eigenaar van het bedrijf liet rond halftien zijn hond uit en zag de inbrekers over zijn terrein lopen. Ze waren in het zwart gekleed en droegen een bivakmuts.

Toen de eigenaar de inbrekers zag, riep hij naar hen en pakte hij zijn telefoon. De drie kwamen nog even naar hem toe, maar ze gingen er vervolgens snel vandoor.

Daders niet gevonden

Een zoektocht naar de daders leverde zaterdag niks op. De drie maakten een aantal vrachtwagens open, maar er bleek niks te zijn gestolen.

De inbrekers wisten op het terrein van het transportbedrijf te komen door een gat in de omheining te maken.