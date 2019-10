Na anderhalve maand 'rust' gaat er in Oss weer een auto in vlammen op

In de Kastanjelaan in Oss is zaterdagnacht een auto door brand verwoest. Het vuur werd rond halfvijf ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.

Opvallend rustig

Oss werd maandenlang geteisterd door autobranden, maar de laatste tijd - sinds de politie een speciale website lanceerde en hulp krijgt van specialisten - was het opvallend rustig op dit gebied. Anderhalve maand geleden - op 19 augustus - ging er voor het laatst een auto in vlammen op. Die was geparkeerd op de Zwaluwstraat. Eind augustus gingen aan diezelfde straat een schuur en poort in vlammen op.

Hoe de brand zaterdagnacht kon ontstaan, wordt onderzocht.