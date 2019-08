Weer is het raak in de Osse Schadewijk: schuur en poort vatten vlam

Een schuur en een poort bij een brandgang aan de Zwaluwstraat in Oss zijn vrijdagnacht door brand beschadigd. Het vuur werd rond kwart over drie ontdekt.

De poort was in de brandgang tussen de huizen geplaatst na eerdere ongeregeldheden. De poort moest voorkomen dat iedereen de brandgang in kon komen.

Het vuur sloeg over van de poort naar het dak van een schuur.

De brandweer slaagde erin de brand te blussen. De brandweer onderzocht vervolgens of er asbest bij de brand was vrijgekomen. Dit bleek niet het geval.

Noodtoestand

Het is niet de eerste keer dat het misgaat rond de Zwaluwstraat in de Osse Schadewijk. Dezelfde poort werd al eens eerder vernield en bij een huis in de buurt werd zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. In het aan de straat grenzende parkje vonden twee steekpartijen plaats en ook de laatste brand in de lange reeks autobranden die Oss teistert, woedde aan de Zwaluwstraat. Burgemeester Wobine Buijs van Oss riep voor dit deel van de Schadewijk eind 2018 de 'noodtoestand' uit en voerde zware maatregelen in.