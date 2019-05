Ruzie in park Schadewijk Oss mondt uit in steekpartij, slachtoffer gewond aan arm

Bij een ruzie in een park aan de Zwaluwstraat in Oss is een man woensdagnacht in zijn arm gestoken. Het slachtoffer werd nagekeken door ambulancemedewerkers en hoefde niet naar het ziekenhuis. De dader ging er na de steekpartij vandoor. Het park ligt in de Schadewijk in Oss. Een deel van die wijk werd door burgemeester Wobine Buijs eind vorig jaar nog aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De ruzie die uitmondde in de steekpartij ontstond iets na één uur in de nacht van woensdag op donderdag. Over de aanleiding van de ruzie is niks bekend. Het slachtoffer is nadat hij in zijn arm werd gestoken naar zijn huis aan de Sperwerstraat gelopen. Politie en ambulance kwamen daarnaartoe.

Het slachtoffer gaf tegenover de politie aan vooralsnog geen aangifte te willen doen.

Weer loos in Schadewijk

Het park waar de steekpartij plaatsvond, ligt dus in de Schadewijk in Oss. De aanleiding voor het aanwijzen van een deel van die wijk tot veiligheidsrisicogebied had vorig jaar onder meer te maken met een steekpartij bij het Cruyff Court aan de Leeuwerikstraat.

Ook werd bij een huis aan de Zwaluwstraat zwaar vuurwerk naar binnen gegooid.