Zeker 400 huizen werden verwoest door beschietingen in een verlaten Hoogerheide

Dit speelt tijdens de bevrijding. Iedere dag lees je alle gebeurtenissen van die dag in 1944.

Opnieuw een onrustige nacht in Hoogerheide met hoogspanning. Onophoudelijke beschietingen met mortieren. Een commandant in Hoogerheide schrijft aan het opperbevel: ‘Erbitterte Häuserkämpfe um Hoogerheide’. In de huizen langs de Antwerpsestraatweg slapen Canadezen en Duitsers soms onder één dak, als ze te uitgeput zijn om verder te vechten.

De Canadese majoor Robert Slater sluipt door de Duitse linies in de Duinstraat. Daar wordt hij geraakt door een mortiergranaat. Slater raakt gewond en wordt gevangengenomen. De Duitsers brengen hem naar het veldhospitaal Seppe in Bosschenhoofd. Daar overlijdt hij op de 19e.

Majoor Slater (1915-1944)

Het graf van Slater in Bergen op Zoom Canadian War Cemetery

Luchtsteun op de Brabantse Wal is er amper. De aandacht van de geallieerden gaat vooral uit naar Zeeuws-Vlaanderen waar operatie Switchback in volle gang is. Doel is het zuiveren van de zuidoever van de Westerschelde, waaronder Breskens. Er zitten nog duizenden Duitse soldaten en die moeten uitgeschakeld worden, vinden de geallieerden.

Aanval via de polders

Hoogerheide is ontruimd, bijna iedereen is weg. Dat is maar goed ook want door de beschietingen zijn er al zeker 400 huizen verwoest en nog eens 235 beschadigd.

Terwijl de gevechten de afgelopen dagen woeden in Hoogerheide, heeft het Royal Regiment of Canada in alle stilte flink terrein veroverd. Ze zijn ‘buiten om’ opgerukt: over de dijken, door de polders, naar de Zeeuwseweg. Ze omzeilden de polders bij Woensdrecht die onder water zijn gezet. Ze slagen er in de Duitse verzetshaarden een voor een op te rollen. Meer dan 100 Duitsers nemen ze gevangen.

En ze komen vandaag uit bij de spoorlijn: de Canadezen aan de ene kant, de Duitsers aan de andere. De Duitsers komen zo heftig onder vuur te liggen dat ze het verkeer op de doorgaande weg enkele dagen stil moeten leggen. Maar de weg zelf kunnen de Canadezen niet veroveren.

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken.