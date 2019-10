Eindelijk nieuw stadion voor Helmond Sport: 'Het wordt iets geweldigs!'

Na meer dan twintig jaar praten is het eindelijk zover. Helmond Sport krijgt een nieuw stadion. In november gaat de schop in de grond. Zondag is het startsein gegeven voor de bouw van sport en onderwijscampus De Braak. Want naast het voetbalstadion krijgt ook Dr.-Knippenbergcollege een praktijkschool bij het voetbalstadion. Het moet een combinatie worden van sport, onderwijs, gezondheid en recreatie.

Ja het is echt zover, zegt wethouder Harrie van Dijk van sportzaken. In 2023 moet Helmond Sport de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion spelen. De gemeente benadrukt dat het veel meer is dan alleen een stadion. Het wordt een sport en onderwijscampus, waar ook het Knippenbergcollege een plaats krijgt. "Het wordt een plek waar straks samen gewerkt kan worden aan de toekomst van Helmond Sport".

Hoogwerker

Het oude, maar sfeervolle, stadion De Braak gaat straks tegen de vlakte. Helmond Sport is bekend van de huizen rondom het stadion, waar bewoners vanaf het dak de wedstrijden in hun 'achtertuin' kunnen bekijken. Dat is straks met het nieuwe stadion verleden tijd: "Dan hebben ze een hoogwerker nodig", zegt wethouder Van Dijk.

Verrijking

Rector Paul Metzemaekers van OMO Scholengroep in Helmond, waar het Knippenbergcollege onder valt, noemt de nieuwe Braak een verrijking: "De spelers van Helmond Sport komen kinderen straks helpen op de praktijkschool, het initiatief dat heet 'samen leren met Helmond Sport', het wordt iets geweldigs, dat wordt hartstikke leuk", zegt de rector enthousiast.