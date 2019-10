Vrouw gewond bij kartongeluk Hezemans Indoor Karting Eindhoven

Een vrouw is zondagavond gewond geraakt tijdens een ongeluk bij Hezemans Indoor Karting aan de Vijfkamplaan in Eindhoven. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het is nog onduidelijk hoe het nu met de vrouw gaat. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Mike Hezemans, eigenaar van de kartbaan, betreurt het voorval. Volgens hem is de vrouw waarschijnlijk in paniek geraakt tijdens het karten. "Ze heeft mogelijk het gas en de rem omgewisseld. Ze accelereerde en is toen tegen de boarding gereden."

Hezemans laat weten dat het bedrijf de beelden van het ongeluk gaat bekijken. "De kart is gecontroleerd, maar daar was in ieder geval niks mee aan de hand", zegt de eigenaar.

Eerder

In 2016 gebeurde er bij hetzelfde bedrijf ook een ongeluk met een kart. Toen brak een man twee ribben nadat de snelheidsbegrenzer van de kart was gehaald. De kart tolde rond en botste tegen de kant van de baan.