Waar zijn al die U-borden langs de snelwegen voor bedoeld? 'Man die ze plaatste wist het ook niet'

Om maar meteen duidelijkheid te scheppen: de U-borden zijn borden die 'uitwijkroutes' aangeven. Als er op de snelweg een ongeluk is gebeurd, kan Rijkswaterstaat op matrixborden aangeven welke U-route er gevolgd kan worden om de file te ontwijken.

Vanaf 2006 zijn ze op verschillende plaatsen in Nederland geplaatst, in Brabant zijn 67 officiële uitwijkroutes. Iedere uitwijkroute is goed voor zo'n 6 borden. Vandaar dat je ze overal in onze provincie ziet staan.

Volkomen onbekend

Verkeersdeskundige Ruud Hornman kan zich de laatste keer dat hij een uitwijkroute nam niet meer herinneren: "Ik heb zelden gezien dat er zo'n omleiding wordt ingezet. Bij veel mensen zijn ze volkomen onbekend", zo laat hij aan Omroep Brabant weten.

De vraag is of in tijden van navigatie-apps de U-borden nog wel nodig zijn.

'Rijkswaterstaat wil het'

Hornman herinnert zich een opvallend gesprek met iemand die de borden aan het plaatsen was. "Ik heb ooit meegemaakt dat een wegbeheerder de borden op aanvraag plaatste en niet eens wist waarvoor ze waren. 'Rijkswaterstaat wilde ze hier hebben hangen', zei hij, dat geeft aan hoe weinig het leeft."

Opvallend is dat Rijkswaterstaat juist aangeeft minder verkeersborden te willen. "Het is ooit een keer met alle goeie bedoelingen ontwikkeld, maar het maakt het bordenpark niet bepaald helderder. Ik denk niet dat iemand zich hard wil maken om deze borden in stand te houden", aldus Hornman.

Een U-bord in de buurt van Son.

Nieuwe ongelukken door U-routes

"We zetten er wel wat minder op in dan we ooit hadden bedacht", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat desgevraagd weten. "Ook omdat we altijd met de politie en met de beheerder van de wegen moeten overleggen als we een U-route willen inzetten. Dat kost ook weer meer tijd. En ze zitten er niet altijd op te wachten, veel verkeer op een U-route kan ook weer nieuwe ongelukken veroorzaken."

Vorige week zijn er in heel Nederland twee U-routes ingezet. Dat was niet in Brabant. "In Brabant zijn zoveel wegen, daar zijn de U-routes minder nodig. En mensen kiezen vaker hun eigen weg, ze kijken vaak op de app hoe ze kunnen rijden."

In de gaten houden

Toch wil Rijkswaterstaat nog niet stoppen met de borden. "Het is te vroeg om te zeggen: 'We stoppen ermee', maar het is wel iets om goed in de gaten te houden. Op de Maasvlakte en in Noordoost-Nederland werkt het bijvoorbeeld heel erg goed, daar zijn de alternatieven beperkt en is de verkeerssituatie zo overzichtelijk dat mensen ermee uit de voeten kunnen."

De wirwar aan borden wordt door Rijkswaterstaat erkend: "Soms sneeuwen de borden een beetje onder, of worden ze zelfs niet teruggeplaatst nadat andere verkeersborden zijn vervangen." Dat gaat natuurlijk ten koste van het nut: "Al die borden zorgen voor veel boodschappen voor de weggebruiker, soms vallen ze weg. Maar bij grote calamiteiten is de U-route een goede aanvulling op de adviezen die we kunnen geven", aldus Rijkswaterstaat.