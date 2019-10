Boeren stappen opnieuw op de tractor voor protest: ‘De vorige keer is goed bevallen’

Nederlandse boeren gaan op 16 oktober weer op pad met de tractor om te demonstreren tegen het landbouwbeleid. Dat laat actiegroep Farmers Defence Force weten. Hoe de actie er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, maar de boeren gaan in ieder geval massaal met de trekker op pad.

“Dat is goed bevallen de vorige keer”, zegt boer Mark van den Oever uit Sint Hubert. Waar en hoe de actie plaats moet vinden, maakt zijn Farmers Defence Force later pas later bekend.

“We hebben verschillende opties en kijken nog wat het beste bij de actie past. De actie wordt in ieder geval groter dan de vorige keer. Dat was pas de warming up”, zegt Van den Oever.

Malieveld

Van den Oever doelt daarmee op de grote actie van 1 oktober. Duizenden boeren reden toen naar het Malieveld in Den Haag. De actie leidde tot de drukste ochtendspits ooit.

LEES OOK: Erik reed samen met duizend andere boeren over de snelweg naar Den Haag: 'Wij doen ertoe'