Mountainbiken op voormalige vuilstort is niet voor watjes, testrit op de 'Col du Kragge'

Deze maandagmorgen doen zes initiatiefnemers voor het parcours een testrit. “Met acht rondjes kun je hier duizend hoogtemeters maken. Dat is een serieuze training. Ik heb dit jaar de Mont Ventoux drie keer beklommen maar dit voelt ongeveer net zo erg. Het is heel intensief. Je moet veel klimmen en dalen, het vergt veel van je kunnen,” vertelt Wouter Wilting.

Uniek in Brabant

Het nieuwe bikepark is uniek voor onze provincie. “Alleen in Zuid-Limburg zijn er twee routes waarbij je veertienhonderd hoogtemeters kunt rijden. Maar dan moet je wel twee uur in de auto zitten. Terwijl dit in onze achtertuin is”, legt vrijwilliger Bart Klaver uit.

Col du Kragge, hoogste punt van de Brabantse Wal.

De Col du Kragge is ruim dertig meter hoog en daarmee het hoogste punt van de Brabantse Wal. De aanleg van het mountainbike parcours is betaald door de provincie. De benodigde 120.000 euro is afkomstig uit het provinciale investeringsprogramma Landschappen van Allure.

Opening

Op zaterdag 19 oktober wordt het parcours officieel geopend. De opening wordt afgetrapt met een tijdrit voor wedstrijdrijders, snelle recreanten en recreanten. Verder zijn in de middag voor de liefhebbers speciale mountainbike clinics. Wouter: “Iedereen is welkom. Beginners moeten wel goed uitkijken en vooral goed sturen. Een goede conditie is ook geen luxe. Zoals ik me nu voel, rijd ik tijdens de tijdrit mee bij de recreanten.”