Reizen met de OV-chipkaart is best spannend: 'Er staat van alles op, maar je ziet het niet'

Op initiatief van NS, Arriva en Reizigersoverleg Brabant worden er in heel de provincie van dit soort cursussen gegeven, zoals deze maandagochtend in Sint-Michielsgestel. Straks met de bus naar het station in Den Bosch, om het reizen met het openbaar vervoer te ervaren. Maar eerst geeft Jeanne Berkelmans van Reizigersoverleg Brabant wat tips en suggesties.

"Want je merkt vooral bij ouderen dat er nogal wat vrees is voor die OV-chipkaart en de handelingen die verricht moeten worden. Op deze manier hopen we de mensen te laten ervaren hoe het is om te reizen en dat het allemaal wel meevalt."

'Ik weet niet of ik ben ingecheckt'

Zo denkt uiteindelijk de 77-jarige Twan Murray er ook over. Hij heeft al een OV-chipkaart maar maakt er nauwelijks gebruik van. "Eigenlijk alleen als ik met anderen reis. Het is toch even wennen om zo'n kaart te gebruiken. Er staat van alles op, maar je ziet het niet. Dus ook niet of er voldoende saldo op staat en of ik nou wel of niet ben ingecheckt."

Uiteindelijk is hij er na een ochtendje wel van overtuigd dat het reizen met zo'n kaart toch niet zo ingewikkeld is en neemt hij zich voor om weer wat vaker de bus en de trein te nemen.

De OV OpStapDagen lijken in een behoefte te voorzien. Eerder al in West-Brabant en nu dus in de regio Den Bosch is er steeds een flinke deelname steeds. De bedoeling is dat er ook in de rest van Brabant waar Arriva actief is van zulke dagen georganiseerd zullen gaan worden.