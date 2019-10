Mestvervoerder zou met trucs fosfaten hebben laten 'verdwijnen' en hoort drie jaar cel eisen

De eigenaar van mestvervoerbedrijf W. Daas in Wintelre heeft maandag drie jaar cel tegen zich horen eisen voor mestfraude, waarvan een jaar voorwaardelijk. De handelaar wordt verdacht van overtreding van de meststoffenwet en valsheid in geschrifte. De handelaar zou een half miljoen tot een miljoen kilo fosfaten hebben laten 'verdwijnen'.

het rijden met mest is een lucratieve handel. Boeren moeten flink betalen voor het uitrijden van mest als ze over hun land meer spuiten dan wettelijk mag in verband met de fosfaatrechten. Hoe meer fosfaat er afgevoerd wordt (op papier) hoe minder de boeren extra betalen. Op papier voerde Daas volgens het OM ook veel fosfaat af, maar in de praktijk lag dat stukken lager.

Gps-systeem

De eigenaar van het bedrijf zou volgens justitie het laad- en lossysteem gemanipuleerd hebben, zo bleek maandag in de rechtbank in Den Bosch. Hij zou het gps-systeem hebben misleid, dat bijhoudt waar hoeveel mest is opgepikt en waar het gelost is. Daardoor leek het alsof hij meer mest vervoerde dan in werkelijkheid het geval was. Dat kon hij doen met behulp van een extra geïnstalleerd kraantje waarmee hij lucht kon laten ontsnappen of toe kon voegen in de tank.

Een andere truc die hij volgens justitie gebruikte om een tank voller te laten lijken in het gps-systeem, was het laten zakken van de luchtvering op de wielen. Daardoor lijkt de vrachtwagen zwaarder. Ook zou hij tankwagens leeg rond hebben laten rijden zodat het leek alsof hij mest ophaalde en afvoerde. Op papier was er dan meer afgevoerd bij bedrijven, dan in werkelijkheid het geval was. Boeren hebben daar voordeel bij: ze kunnen dan meer mest over hun land uitrijden.

Beroepsverbod

Alle afgevoerde mest moet geanalyseerd worden op de hoeveelheid fosfaat en stikstof. Ook daarbij zou de mesthandelaar gefraudeerd hebben. Dat gebeurt met monsters die uit de mest gehaald moeten worden en opgestuurd worden naar labs.

De monsters worden vanuit de vrachtwagen in een zakje gedaan en daarna direct geseald. Daas had een sealapparaat bij zijn mestkeuken staan, zo bleek bij de twee invallen in 2016 en 2018. Bij een aantal zakjes lijkt het erop dat er gerommeld is met de zakjes: opengesneden, andere stoffen of water toegevoegd en weer opnieuw geseald.

Behalve de celstraf eiste justitie een voorwaardelijk beroepsverbod van drie jaar en een boete van in totaal 79.500 euro. De mestvervoerder uit Wintelre is vaker verdacht van mestfraude. In november 2016 en in 2018 deed de politie ook invallen bij het bedrijf.

