Historisch 'dankcarillon' in Arlington klinkt vals en wordt voor opknapbeurt verscheept naar Asten

"Probleem is dat het carillon destijds gegoten is door drie verschillende Nederlandse klokkengieterijen", zegt adjunct-directeur Joep van Brussel van Eijsbouts in Asten.

Met het carillon wilde het Nederlandse volk de VS bedanken voor de Amerikaanse hulp bij de bevrijding en het Marshall-plan. In 1954 werd het hele carillon verscheept naar Amerika. Voor de 48 klokken werd geld ingezameld. Vooral Brabanders en Limburgers gaven gul voor het monument om hun bevrijders te bedanken.

Twee van de drie klokkengieters kwamen uit Brabant: Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel en Koninklijke Eijsbouts in Asten. In 1960 werd de klokkentoren onthuld naast de oorlogsbegraafplaats in Arlington. De stalen toren, ontworpen door architect Joost Boks, maar gemaakt in Aarle-Rixtel, was het eerste modernistische monument in Washington en omgeving. Philips verzorgde de verlichting van het enige buitenlandse monument op zo’n prominente plaats.

Op de locatie zelf wordt 4.2 miljoen dollar geïnvesteerd in de complete renovatie van de beiaardtoren. Ook worden onder regie van de Nederlandse ambassade geldschieters gezocht. Het is de bedoeling dat het huidige carillon met een aantal nieuwe klokken wordt uitgebreid tot een nieuw instrument.

Alle klokken van het carillon zijn in november 2020 weer terug in Amerika.