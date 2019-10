Dineke Minten opnieuw beste paaldanseres van de wereld: ‘Er stond best veel druk op’

Paaldanseres Dineke Minten uit Lieshout is dit weekend voor de tweede keer wereldkampioen paaldansen geworden. In de categorie Ultra pole liet Dineke in Canada een goede oefening zien, maar de spanning was aanwezig.

“Er stond best veel druk op want vorig jaar was ik ook wereldkampioen geworden. Dan verwachten mensen wat van je en ik had zelf ook verwachtingen”, vertelt Dineke vanuit Montreal.

Klein foutje

In de halve finale merkte Dineke dat ze er nog een beetje in moest komen en ze maakte aan het begin een klein foutje. “Ik herpakte mezelf weer goed. Het was wel even balen, maar ik had de finale gehaald.”

In de finale ging alles goed en dat resulteerde wederom op een wereldtitel.

Wereldkampioen worden went voor de paaldanseres nooit, maar het gevoel is dit jaar anders. “Vorig jaar had ik helemaal geen verwachtingen en was ik meer verbaasd. Nu was er enorme blijdschap dat ik mijn titel heb verdedigd.”

Geen vetpot

Wereldkampioen worden, levert in de paaldanswereld geen vetpot op. “Ik kreeg alleen een medaille en alles in Canada moet ik zelf betalen.” Het was kort voor het WK nog even spannend of Dineke haar titel we kon verdedigen. Net voor het toernooi haakte haar sponsor af. Dankzij een crowdfunding kon Dineke toch naar Montreal.

