Politie geeft naam en foto vrij van ontsnapte tbs'er die Brabantse meisjes misbruikte

EINDHOVEN -

De tbs'er die vrijdag tijdens begeleid verlof in de Pompekliniek in Nijmegen op de vlucht is geslagen is inderdaad Ronald van Zwam (40). De politie heeft maandag zijn foto en volledige identiteit bekendgemaakt. Van Zwam is in 2014 veroordeeld voor het misbruiken van twee Brabantse meisjes.