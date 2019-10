Ook als de blaadjes vallen kan de zon nog aardig schijnen: zaterdag 20 graden

Het is al dagen wisselvallig herfstweer in Brabant. Maar daar gaat dit weekend, voor even, verandering in komen. Zaterdag gaat de zon schijnen en wordt het 20 graden.

“In het weekend krijgen we een zuchtje met wat warmere lucht over ons heen. Een hoge drukgebied krijgt in het zuiden dan wat meer invloed, dat betekent dat de zon regelmatig tevoorschijn komt", vertelt Britta van Gendt van Weer.nl in het programma Wakker! van Omroep Brabant. Na regen komt dus zonneschijn, al is het wel van korte duur.



Regen

Zondag wordt het ook zo'n 19 tot 20 graden. "Maar dan zie je toch weer wat regen onze kant op komen."