Vogelverschrikkers 2.0, Buffet des Overvloeds en nog drie tips voor zonnig herfstweekend

Vogelverschrikkersfestival 2.0 in Valkenswaard (vanaf vrijdag t/m 20 oktober)

Vanaf vrijdag wemelt het van de vogelverschrikkers in Valkenswaard. In veel voortuinen in Valkenswaard word je de komende week aangekeken door een eigen creatie van een vogelverschrikker. Daarnaast is het Van Bestpark traditiegetrouw het vertrouwde nest voor de activiteiten tijdens het Vogelverschrikkersfestival, onder meer een vogelwandeling, vogeltjesmarkt en een stoepkrijtwedstrijd. Het hele programma van het festival vind je hier. De entree is gratis. Vanuit Eindhoven rijden de buslijnen 317 en 318 richting Valkenswaard.

Op zoek naar paddenstoelen in Oisterwijk (zaterdag)

Eekhoorntjesbrood, elfenbankjes, heksenboter of een vliegenzwam(die rode met witte stippen). Deze paddenstoelen zijn op dit moment te spotten in de bossen rondom Oisterwijk. Natuurmonumenten houdt zaterdag een wandeling voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar in deze bossen. Onder leiding van een boswachter en gewapend met een vergrootglas en een spiegeltje worden er tijdens een wandeling nog veel meer paddenstoelen ontdekt. De wandeling begint 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het vertrek is bij het bezoekerscentrum aan de Van Tienhovenlaan 4 in Oisterwijk.

De prijs voor de wandeling is 4 euro (voor leden Natuurmonumenten) of 7 euro. Meer weten over de wandeling of je aanmelden, dat kan via de site van natuurmonumenten. Vanaf station Tilburg rijdt buslijn 140 naar Oisterwijk. In de Groenstraat stap je over op buslijn 289 en daarna uitstappen op de Hondsbergselaan.

Een vliegenzwam. (Foto: Frans Kapteijns)

Rock Around The Jukebox in Rosmalen (zaterdag en zondag)

Keer terug naar de 50’s, 60’s en 70’s bij het Rock Around The Jukebox-evenement in het Autotron in Rosmalen. Zaterdag en zondag stap je in de wereld van vetkuiven, brommers, jukeboxen, flipperkasten, oude Amerikaanse auto's, grammofoons, radio's, kleding en alle andere spullen uit die periode. Bovendien treden er op beide dagen bands op die muziek uit die tijd weer tot leven brengen. Voor wie wil, kan nog een dansje maken. De entree is 15 euro en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen. Openingstijden op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf het station in Den Bosch brengt buslijn 90 je naar Rosmalen.

Een jukebox van het merk Wurlitzer

Hippische Rally Eersel-Postel (zondag)

Een mooi schouwspel zondagmiddag tussen Eersel en Postel (België) en omgekeerd. Ongeveer 200 ruiters te paard en 125 deelnemers in een rijtuig rijden vanuit Eersel de route naar de Abdij van de paters Norbertijnen in Postel. Na een pauze rijden ze terug naar Eersel. De Hippische Rally begint traditiegetrouw om 10.00 uur met een defilé op de Markt in Eersel. Onderweg en tijdens de pauze zijn de paarden en de rijtuigen te bewonderen. Tussen 16.00 en 18.00 uur is de stoet weer terug op de Eerselse Markt. Reis je met het openbaar vervoer: vanaf Veldhoven rijdt buslijn 19 naar Eersel.

Pluk- & Oogstfeest in Mill (zondag)

Het historische kasteel Tongelaar in Mill is komende zondag het fraaie decor voor het jaarlijkse Pluk & Oogstfeest. Bij dit culinaire herfstfestival (11.00 tot 18.00 uur) draait het om eten en drinken uit de streek. Zo zijn er een Smaakmarkt met producten uit de regio, wildplukwandelingen en live-cooking. Ook is er een biergaarde en kun je aanschuiven bij het Buffet des Overvloeds. Uiteraard zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals zelf appelmoes maken en knuffelen met dieren. De entree is gratis. Kom je met de auto voer dan Hoogedijk in Mill als locatie in bij de autonavigatie.

