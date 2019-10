Wilt u even de waterstand doorgeven? Voor 8 januari 1970, graag!

Kim moet er om lachen: “Ik keek wel even vreemd op. 8 januari 1970. Ik vroeg me af of ik ook in guldens mag betalen.”

Bij Brabant Water is het probleem bekend. Volgens een woordvoerder is bij een deel van de adressen een verkeerde datum op de brief gekomen. “We zoeken nu uit wie zo’n brief met een verkeerde datum heeft gekregen en dan weten we ook wie we een nieuwe brief moeten sturen.”

Brabant Water weet nog niet hoe de fout heeft kunnen ontstaan.