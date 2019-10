Fatale overval Mick Pitai: in hoger beroep naast celstraffen ook tbs opgelegd

DEN BOSCH -

Sherwin W. (24) is maandag door het hof veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs voor het doodschieten van Mick Pitai tijdens een overval. Adil El B. (23) kreeg voor zijn aandeel in de overval en voor andere strafbare feiten 11,5 jaar cel. De twintigers overvielen de 48-jarige Pitai in 2015 in zijn huis aan de Betuwestraat in Tilburg. Pitai overleefde die overval niet: W. schoot hem in de borst.