RUMAG-toppers Watzema en Van der Heide in 'Denk Groter Debat' [LIVE]

Denk Groter Debatten zijn ontmoetingen tussen Fontysstudenten en aansprekende toppers uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de politiek, sport en van radio en televisie. Het doet sterk denken aan het bekende televisieprogramma 'College Tour'.

1 miljoen volgers

Tijdens deze 26e editie is het aan de twee voormannen van RUMAG, presentator Watzema en oprichter/eigenaar van der Heide, om de studenten te inspireren en te stimuleren om groter te denken. Want dat is de bedoeling van het debat. Ze zijn de volgenden in een rij van illustere voorgangers zoals Mark Rutte, prinses Laurentien, Guus Hidding, Giel Beelen, Hugo Borst en Daan Roosegaarde, om er maar een paar te noemen.

RUMAG, goed voor 1 miljoen volgers op Instagram, heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een online lifestyle merk en een mediabedrijf dat actief is op YouTube, tv en Facebook. Volgens de statistieken bereikt het merk met de quotes en vlogs 12 miljoen mensen per week en krijgt het 1,5 miljoen likes per maand. RUMAG heeft inmiddels een eigen webshop met merchandise en fashion items en werkt samen met verschillende influencers en merken.