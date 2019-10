Zoektocht naar sporen in moordzaak Dennis Struijk uit Best levert niets op

In het lopende onderzoek naar de moord op Dennis Struijk in Best, is dinsdag door politieduikers gezocht naar sporen in enkele sloten. Dat gebeurde in de wijk Vrouwenhof in Weert, waar destijds de tweede vluchtauto werd gevonden. De politie meldde woensdagochtend dat de zoektocht niets opleverde.

"We zochten dinsdag naar alles wat in ons onderzoek kan helpen", zei een politiewoordvoerder. Er werd onder meer gebruikgemaakt van zogenoemde magneetsledes. Daarmee kunnen metalen voorwerpen uit het water worden gevist.

Maandagochtend hield de politie een 28-jarige en een 31-jarige Zaandammer aan. Zij worden ervan verdacht direct bij de liquidatie van Dennis Struijk betrokken te zijn geweest. De politie zoekt nog een derde verdachte.

Dinsdagavond werd in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de liquidatie van Struijk. In de uitzending werd benadrukt dat de beloning van 20.000 euro voor de gouden tip in de zaak nog steeds staat.

Struijk werd op 31 augustus 2017 in Best van het leven beroofd. Hij werd opgewacht en doodgeschoten nadat hij bij een kennis op bezoek was geweest. De Eindhovenaar was een bekende van de politie en was al zeker twee keer eerder doelwit van een liquidatiepoging.