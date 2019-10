Oud-minister Ella Vogelaar (69) overleden

Ella Vogelaar is overleden. (Foto: ANP)

Oud-minister Ella Vogelaar (69) uit Steenbergen is overleden. De voormalig PvdA-minister en vakbondsvrouw leed al langere tijd aan depressies en heeft zelf een einde aan haar leven gemaakt. Dit meldt de PvdA in een verklaring op basis van informatie van Vogelaars partner.

De oud-minister overleed maandag in haar woonplaats Utrecht. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Vogelaar was minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV. Eind 2008 moest ze opstappen nadat de top van haar partij, de PvdA, het vertrouwen in haar opzegde. Ze werd destijds opgevolgd door Eberhard van der Laan.

