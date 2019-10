Frontale aanval op Woensdrecht, Canadezen vragen vuur op eigen linies

De Duitsers hebben ongewone bewegingen gezien deze nacht. Net als commandant Von der Heydte poolshoogte komt nemen, barst een spervuur los van kanonnen op Woensdrecht en de Nederheide. Het Canadese leger gaat volop in de aanval. Deze aanval is groter dan voorgaande poging die mislukte.

De starttijd, ook wel 'H-hour', is 03:30 uur. Vanaf Onderstal (Hoogerheide) moet alles naar voren. Zo'n 225 man van de Royal Hamilton Light Infantry vormen de hoofdmacht.

De Shermantank aan de Onderstal: hier begon de opmars op 16 oktober

168 kanonnen in Ossendrecht vuren. Een granatenregen valt op Woensdrecht. In een gebied tussen 1 kilometer diep en 500 meter breed wordt alles vernietigd. De doelwitten worden steeds naar voren verplaatst en meteen daarachter volgen oprukkende soldaten en tanks. Inwoners die nog thuis zijn kruipen diep in de kelder, enkelen sterven.

Friedrich August Freiherr Von der Heydte commandant van de fallschirmjäger

De Duitse commandant geeft snel het bevel terug te trekken naar een tweede linie. Geallieerde eenheden starten met tanks op het Marktje in Woensdrecht en trekken binnen een paar uur het dorp door, via de Bossestraat en Steenstraat. Ze nemen zo’n 70 krijgsgevangenen. Duitsers komen rennend met de handen omhoog op de bevrijders af.

Duits antwoord

Maar om 10.00 uur komt de Duitse reactie. Met 30 man infanterie en drie Stugs, rijdende kanonnen, trekken ze de Doelstraat in. De Duitsers lopen met bajonetten de Canadese stellingen onder de voet en nemen tientallen krijgsgevangenen. Er ontstaat paniek en chaos. De Canadezen kunnen geen kant uit.

Uitgeschakelde 'stug' op de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide

Vuur op eigen linies

Wanhopig vraagt een Canadese commandant om vuur op eigen linies. Ze duiken zelf diep weg in sloten en loopgraven en wachten het geweld af. 300 kanonnen en mortieren bulderen en storten tonnen aan gloeiende metaalsplinters uit over het slagveld. De granaten verpulveren de Duitse aanval. Er is berekend dat er vandaag alleen al 12.000 geallieerde granaten worden afgeschoten op Woensdrecht.

De Fallschirmjäger lopen forse verliezen op. Minstens 12 man sneuvelen. De Duitse aanval stopt, tegen slechts 1 gewonde Canadees. Voor de Duitse para's is dit de slechtste dag in de Woensdrecht-operatie.

Zware bombardementen

Wat dan volgt is de grootste reeks luchtaanvallen uit De Slag om Woensdrecht. Een volledige 'wing' van 46 jachtvliegtuigen krijgt bevel om stellingen in Woensdrecht (Nederheide en Doelstraat) aan te vallen. De Noorse piloten gooien duizenden kilo’s bommen, ook op Mattemburgh en de steenfabriek op Korteven, die de Duitsers als uitkijkpost gebruiken.

Even later komt er nog een aanvalsgolf van 35 toestellen. Vandaag zou meer dan 75.000 kilo aan bommen neerkomen op de vijand. Die is onder de indruk maar nog niet overwonnen.

Geallieerd jachtvliegtuig volgeladen met bommen en raketten

Canadezen trekken zich op sommige plekken terug. De Duitsers heroveren hun oude loopgraven. Ze blijven aanvallen, ook in de nacht. Opnieuw falen de Canadezen in hun aanval op Woensdrecht. De doorgaande weg blijft buiten bereik.

Deze dag zou bekend worden als Black Monday, voor het regiment van de 'Hamiltons'. 21 doden en bijna 150 gewonden en vermisten. Aan de Duitse kant zijn er vergelijkbare verliezen.

Overloon: de bloedbeek

In de vroege ochtend trekken onder Overloon de Britse troepen naar de Loobeek, richting Venray. Speciale schijnwerpers geven licht aan de wolken af en die reflecteren dat licht omlaag, zodat alles beter zichtbaar wordt.

Het is de 8e brigade die op D-day aan land kwam op 'Sword Beach' in Normandië. Het modderige terrein en de beek zelf bemoeilijken de opmars. Opnieuw vuren de Duitse ‘88’ kanonnen. Veel Britten sneuvelen.

Een mobiele brug crasht en kantelt in de beek. De Britten gooien speciale kussens in de beek die dienen als brug. Maar zelfs op de bodem van de beek liggen Duitse mijnen. Volgens de overlevering kleurt de Limburgse beek rood van het bloed en heet de Loobeek sindsdien: Bloedbeek.

De kranten van 1944

