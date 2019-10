Eerste roetveegpieten duiken op in Brabant, maar ook dit jaar blijven de meeste pieten zwart

Net als vorig jaar maakte Omroep Brabant een rondgang langs de grootste Brabantse steden. Vorig jaar bleek al dat bij de meeste intochten door de jaren heen al is gesleuteld aan het uiterlijk van de pieten. Meerdere sinterklaascomités gaven aan de naam, pruiken, lippenstift en oorbellen te hebben veranderd. Geen enkele stad had echter roetveegpieten geïntroduceerd. Ook dit jaar blijkt er weinig animo te zijn.

Roosendaal: 'Wij trekken niets van landelijke aantocht aan'

In Roosendaal is er geen moment getwijfeld aan het veranderen van het uiterlijk van de hulp van Sinterklaas. Volgens Arjan den Ouden van het comité van de intocht wordt er niks van de keuze bij de landelijke intocht aangetrokken. "En wij zijn zeker niet de enige gemeente die dat doet. De landelijke intocht neemt al jaren in populariteit af.''

Helmond: 'Discussie is meer iets van de randstad'

Helmond houdt het ook dit jaar bij traditionele zwarte pieten. Dat zegt Lex Coolen van de Stichting Sinterklaasstad Helmond. ''We krijgen veel opmerkingen van Helmonders die graag echte zwarte pieten willen zien.'' Volgens Coolen, die ook Sinterklaas speelt tijdens de optocht, zullen de pieten voorlopig niet veranderen. ''Als er klachten binnenkomen van bewoners van de stad gaan we wellicht in conclaaf. Maar ik denk dat de tegenstanders van zwarte piet voornamelijk in de randstad wonen.'' Net als vorig jaar zijn de pieten donkerbruin en dragen geen oorbellen en lippenstift.

Ook de pakken hangen al klaar (foto: Jacqueline Hermans).

Den Bosch: 'Onze vrijwilligers mogen kiezen'

Den Bosch heeft dit jaar voor het eerst zowel roetveegpieten als zwarte pieten, dat laat Karin Lammers van de Bossche intocht weten. ''We willen laten zien dat we rekening houden met iedereen, maar tegelijkertijd niet mengen in de eindeloze discussie. We geven onze vrijwilligers zelf de keuze welke piet ze willen zijn.'' Volgens Lammers moet er nog geteld worden, maar heeft ze al een vermoeden dat de roetveegpieten een kleine minderheid zullen zijn."

Vorig jaar waren er nog geen roetveegpieten te zien in Den Bosch, wel pieten met verschillende pruiken. In het sinterklaasjournaal werd toen gezegd dat de pakjesboot niet in de stad mocht aanmeren omdat roetveegpieten niet welkom zouden zijn. Volgens Lammers was dit een steek onder water omdat Den Bosch niet de landelijke intocht wilde organiseren. ''Dat kwam doordat er te weinig geld was door het Jeroen Bosch jaar en zeker niet vanwege de kleur van zwarte piet.''

Tilburg: 'Wat je ook doet, het is nooit goed'

Tilburg is er al uit welke pieten er dit jaar te zien zijn. Welke keuze dit is, houdt Fernand Palmen, voorzitter van Stichting Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg, nog even geheim. ''Dat willen we eerst tegen onze 150 vrijwilligers zeggen. Die zijn moeilijk bij elkaar te brengen zo vroeg in het seizoen.''

Palmen verwacht dat de keuze hoe dan ook voor ophef zal zorgen. "Wat je ook doet, het is nooit goed. Er zullen altijd mensen zijn die je moet teleurstellen." Vorig jaar werd het uiterlijk van de pieten aangepast. Zo verdwenen de oorbellen en de pruiken, maar de schmink bleef. Activisten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, onder wie de leider Jeffrey Afriye, kwamen protesteren . Na ongeregeldheden werden tientallen tegendemonstranten gearresteerd. "De aandacht ging vorig jaar voornamelijk naar de protesten in Eindhoven, maar in Tilburg was de sfeer net zo grimmig. Dat mag dit jaar niet weer gebeuren.''

Oss: 'Geen verzoeken gekregen voor roetveegpieten'

Sint in Oss, een kleinschalige organisatie die rondgaat op scholen en bedrijven in de stad, kiest dit jaar wederom voor een volledig zwarte piet. ''Dit doen we tenzij er specifiek naar een roetveegpiet wordt gevraagd. Dat is echter nog nooit voorgekomen. Oss is ook een kleine gemeenschap. Grote kans dat een roetveegpiet door de kinderen wordt herkend.''

Demonstranten tegen Zwarte Piet (foto: Danny van Schijndel, 112Nieuwsonline)

Breda: 'Wij zijn de discussie spuugzat'

Sinterklaas Comité Breda is de discussie rondom zwarte piet meer dan zat. ''We gaan er ook niks meer over zeggen'', vertelt de voorzitter geïrriteerd. Vorig jaar liet de organisatie nog weten niet te twijfelen en het uiterlijk van piet gewoon zwart te laten.

Eindhoven: 'Middenweg is onmogelijk te vinden'

Leontine van Kollenburg van Stichting intochtcomité Sint Nikolaas Eindhoven dacht vorig jaar dat ze iedereen tevreden had gesteld. ''Ik zie nu in dat de perfecte middenweg niet bestaat in deze discussie. Ook onze keuzes voor dit jaar zullen niet bij iedereen in goede aarde vallen.'' Van Kollenburg is al maandenlang in gesprek met voor- en tegenstanders. ''Ik kan beide partijen aanhoren maar een geslaagd kinderfeest voor tienduizenden kinderen blijft het belangrijkst.''

Waar Eindhoven dit jaar voor kiest, zal in de komende twee weken bekend worden gemaakt. Volgens Van Kollenburg is er in de afgelopen jaren al veel veranderd aan het uiterlijk en de naam van de helper. Daarbij is naar het voorbeeld van de Belgische tv-zender Studio 100 gekeken. ''Zo noemen we de pieten niet langer 'zwart', zijn we van pikzwart naar bruin gegaan en doen we niet meer aan de oorbellen en lippenstift."

Bergen op Zoom: 'We niet naar landelijke ontwikkelingen'

Daan Touw van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom laat weten dit jaar nog geen roetveegpieten te introduceren. We kijken samen met andere plaatsen in de regio wat de behoeftes zijn. Daarbij is nog niet gebleken dat men roetveegpieten wil." Touw sluit niet uit dat er in de toekomst wel definitieve veranderingen voor de pieten komen. De stichting neemt die beslissing altijd in januari.