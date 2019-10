Omgewaaide bomen worden bankjes om te bomen over bomen

"Wil je bomen om meubels van te maken, voedselbomen voor noten of bomen gebruiken voor energie?" Toen designer Lonny van Ryswyck aan het project begon, wist ze nog bijna niks van bomen. "Er is een wereld voor me opengegaan", zegt ze tussen de stapels van bomen die slachtoffer werden van de storm van afgelopen juni.

Bankjes om op te bomen

Woensdag werden er tussen de metershoge stapels stormhout planken gezaagd uit dikke omgewaaide bomen. "Van die planken, die nog moeten drogen, maken we bankjes voor op het Ketelhuisplein."

Op de banken komen prikkelende teksten om de bezoekers van de Dutch Design Week na te laten denken over het nut en allerlei toepassingen van bomen, vertelt Lonny. "Mensen hebben soms geen idee van de rechtstreekse lijnen tussen het bos en de meubels waar ze op zitten", zegt bosbouwer Johan Arts.

Nieuwe bomen

De banken op het Ketelhuisplein leiden de bezoekers naar het atelier van Lonny in een voormalige kerk aan de Bergmanstraat. In de kerk komen 700 kleine boompjes in een soort mini-bos. Bezoekers van de DDW kunnen die boompjes kopen en zelf bepalen waar ze geplant worden. De gemeente Eindhoven plant voor elk boompje dat verkocht wordt nog twee extra bomen. De meeste bomen komen op plekken waar veel stormschade was.