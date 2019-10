Joshua (12) en Fadi (12) uit Den Bosch zijn de beste koks van dit jaar

Een jury van kookdeskundigen, waaronder topkok Jin Hu, beoordeelde hun gerecht als allerbeste. Tot verrassing van beiden. Fadi: "We hadden niet echt verwacht dat we zouden winnen, maar toen hoorden we dat 'De Keuken-masters' gewonnen hadden. Dat is onze bijnaam, dus toen waren we superblij." Zelf denken ze dat het gebruik van kruiden hun ver heeft gebracht in de kookwedstrijd.

Joshua: "We gebruiken heel veel kruiden die je hier in de winkel kan kopen, en we zorgen voor mooie combinaties. Ik ben echt heel trots en blij dat de jury het ook erg lekker vond."

Beste smaakcreatie

De prijs voor het meest creatieve gerecht ging naar Floortje, Mare en Filiz uit Meierijstad. Ook Juna, Cato en Loes uit Sint-Michielsgestel konden juichen. Zij hadden volgens de jury het gerecht met 'de beste smaakcreatie'.

De Keukenbazen Battle 2019 is een kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar en begon na de zomervakantie met 131 teams in de vijftien gemeenten in Noordoost-Brabant. De opdracht voor de culinaire kinderen was: 'Maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt'. Per gemeente ging er een team door naar de finale, die afgelopen zaterdag gehouden werd. De teams kookten toen hun gerechten en woensdagavond was tijdens een gezamenlijk diner de uitslag.

Smaakburgemeester

Burgemeester Jack Mikkers viel automatisch ook in de prijzen. Omdat het team uit zijn gemeente de Keukenbazen Battle won, mag hij zich het komend jaar SmaakBurgemeester 2019 noemen. Voordat hij eerder vertrok, vanwege de gemeenteraadsvergadering, benadrukte hij wel dat hij blij was met de ere-titel.

"Ik ben supertrots, maar vooral trots op die twee mannen die de prijs hebben gewonnen. Dat zulke jonge jongens zoiets fraais maken, vegetarisch met producten uit de regio, maakt me trots. Maar nu moet ik snel naar de gemeenteraad, waar ik ze ook het goede nieuws kan vertellen."