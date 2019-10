Man (32) veroorzaakte met illegaal vuurwerk een 'rampgebied' in Etten-Leur, 180 uur taakstraf geëist

Hij wilde flink uitpakken met oud op nieuw. De 32-jarige man uit Etten-Leur zorgde er met zwaar illegaal vuurwerk voor dat de Vinkenbroek op nieuwjaarsdag 2018 veranderde in een rampgebied. Voor de rechtbank in Breda betuigde hij woensdag huilend spijt. De officier van justitie eiste woensdag 180 uur taakstraf en vijf maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de man.

De man die 218 stuks illegaal vuurwerk kocht en afstak, wilde voor de rechtbank niet zeggen waar hij dat vandaan heeft gehaald. "Ik ben bang voor represailles als ik namen noem. Ze hebben mij telefonisch gewaarschuwd, ik heb twee kleine kinderen", zei hij geëmotioneerd tegen de rechter. Volgens de officier van justitie was het niemands bedoeling dat het zo uit de hand zou lopen.

Laag zelfbeeld

Met de man gaat het niet goed. Hij vertelde aan de rechtbank dat hij als steigerbouwer na een zwaar ongeluk al tien jaar arbeidsongeschikt is. Pogingen om een eigen bedrijfje op te zetten, liepen tot nu toe op niets uit. Zeker na het vuurwerkdrama heeft hij een laag zelfbeeld. Hij is in therapie. Voor de rechter verklaarde hij dat hij graag met de buurt wil praten om te laten zien dat hij oprecht spijt heeft.

Omdat de man van jongs af aan gek is op vuurwerk, eist de officier van justitie ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. "Als waarschuwing om dit nooit meer te doen."

Anti-vuurwerk

Tegen een dertigjarige man uit Zevenbergen die in Etten-Leur een doos met vuurwerk in een vuurton gooide en liet ontploffen, werd 180 uur werkstraf geëist. Hij zei woensdag dat hij anti-vuurwerk is. Hij dacht niet goed na bij zijn actie.

"Toen het begon te sissen en de explosies volgden, raakte iedereen in paniek en vluchtte naar de achtertuin. Ik kon nog net mijn hondje meenemen." Later heeft de man onderweg naar huis nog een partij overgebleven zwaar vuurwerk in paniek in een sloot gegooid.

De materiële schade door het illegale vuurwerk enorm. Veertien huizen raakten beschadigd. Vier mensen raakten gewond. En van verschillende kinderkamers, waar kinderen lagen te slapen, sprongen de ruiten. Gedupeerden willen de schade verhalen op de daders.