‘Een doorzetter die heel hard werkte', Frans Künen was eerste Nederlander die Marathon Eindhoven won

Met de 36e editie van de Marathon van Eindhoven voor de deur, blikken we terug op de eerste Nederlandse winnaar. Frans Künen was in zijn tijd een grootheid in de atletiek. Zijn discipline was de lange afstand en hij werd meerdere malen Nederlands kampioen op diverse onderdelen. Zo werd hij zesmaal Nederlands kampioen veldlopen, tweemaal op de korte afstand en viermaal op de lange afstand.

Cees Evers was jaren betrokken bij de organisatie van de Marathon Eindhoven en hij zat vijftien jaar lang in het bestuur van A.V. Sprint, de Bredase atletiekvereniging waar Künen ook lid van was. Cees kan zich Frans nog goed herinneren. “Hij was een echte doorzetter. Hij was het voorbeeld dat je met hard werken veel kunt bereiken.”

Successen

Künen begon pas rond zijn twintigste met atletiek en in 1956 vestigde hij zijn naam door op de 10.000 meter zijn eerste Nederlandse record te lopen. Bij het veldlopen veroverde hij in dat jaar ook zijn eerste Nederlandse titel.

In 1960 behaalde Künen zijn grootste successen. In dat jaar wist hij overtuigend de NK-titel in Best in de wacht te slepen. Hij verbrak hij het Nederlands record met een tijd van 2:26.07 en daarmee kwalificeerde Künen zich voor de Olympische Spelen in Rome van 1960.

“Dat waren toen echt toptijden”, zegt Evers erover. De Olympische Spelen werd echter geen succes voor de geboren Bredanaar. Daar werd hij 36ste met een tijd van 2:31.50, ver achter Abebe Bikila, die op blote voeten het goud won en het wereldrecord verbeterde met een tijd van 2:15.15. “Hierna is hij ook vrij snel gestopt”, zegt Cees.

Laatste kunstje

De laatste keer dat Frans Künen Nederlands veldkampioen werd was in 1962. In datzelfde jaar beëindigde hij zijn atletiekloopbaan. Op 23 november 2011 overleed Frans Künen op een leeftijd van 81 jaar in zijn woonplaats Breda.

