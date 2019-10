Ambitieuze amateurs The White Boys in het nauw: een reportage van vijf gekke maanden

The White Boys in het nauw

WASPIK -

Het nieuwe leven van The White Boys uit Waspik heeft niet lang geduurd. In mei van dit jaar werd Sebastiaan Sluijmers de nieuwe voorzitter en de 33-jarige ondernemer had torenhoge ambities: binnen vijftien jaar moest de vervallen club tot de top van het Nederlandse amateurvoetbal behoren. Maar nu, vijf maanden later, is Sluijmers door het bestuur van de club op non-actief gesteld.