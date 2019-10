De buit is klein, de pakkans groot en de straffen hoog, tóch worden winkeliers vaker overvallen

De bloemist, de drogist of een donutzaak; geen winkel is meer veilig als het aankomt op gewapende overvallen. Landelijk gezien nam het aantal overvallen namelijk met acht procent toe, maar in Brabant ligt dat percentage in sommige steden nog een stuk hoger. Winkeliers maken zich er ernstig zorgen over.

Tussen januari en augustus van dit jaar werden er in Eindhoven al 30 overvallen gepleegd op winkels. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 22. In Tilburg waren het er in de eerste acht maanden van dit jaar vijftien, terwijl het er in dezelfde periode vorig jaar zes waren. Dat blijkt uit cijfers van De Telegraaf.

Tieners

De stijging in Eindhoven is waarschijnlijk te verklaren door de ‘rasta-overvaller’. Hij sloeg twaalf keer toe en zorgde voor een overvalgolf. De dader wordt zo genoemd omdat hij vaak een rastapruik droeg. Hij overviel onder andere supermarkten, een bloemist, en het Eindhovense filiaal van Dunkin’ Donuts.

In Tilburg waren vooral eigenaars van snackbars de dupe. De daders waren vaak tieners.

De stijging is eigenlijk verrassend volgens de politie, omdat er in winkels veel gepind wordt en de buit vaak klein is. “Daarnaast is de pakkans erg groot. In meer dan de helft van de gevallen houden we de verdachten aan. En de straffen zijn hoog, dus het is onverstandig. Maar jonge daders trekken zich daar niks van aan”, zegt een woordvoerder van de politie.

Voorkomen

Het voorkomen van overvallen is lastig voor de politie. "Het is absoluut nog een high impact crime die onze volle aandacht heeft", aldus landelijk overvalcoördinator Jos van der Stap. "Tegelijkertijd constateer ik ook dat andere zaken meer prioriteit krijgen. Dan kan het gebeuren dat de aandacht even verplaatst naar terrorisme. Even iets minder aandacht en we zien het aantal overvallen weer stijgen", aldus Van der Stap tegen de Telegraaf.