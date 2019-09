Rasta-overvaller die Eindhoven teisterde nu verdacht van negen overvallen

De overval op een casino in Oss leidde naar verdachte serie overvallen in Eindhoven. (Foto: Charles Mallo / SQ Vision)

Justitie verdenkt de man die in maart is opgepakt voor een serie overvallen in Eindhoven ervan dat hij negen van die overvallen pleegde. Tussen december vorig jaar en maart van dit jaar werd Eindhoven opgeschrikt door zeker 17 overvallen op winkels, tankstations en een snackbar.

Meerdere keren werd daarbij gesproken over een lange, negroïde man met dreadlocks. Al gauw werd in de media daarom gesproken over de ‘rasta-overvaller’.

De 52-jarige Eindhovenaar werd half maart in Oss opgepakt voor een overval op een casino. Een doorzoeking van zijn huis destijds leverde volgens de politie zoveel bewijsmateriaal op dat de recherche ervan overtuigd is dat dit de man is die verantwoordelijk is voor een deel van de overvallen in Eindhoven.

Tijdens een regiezitting maakte de officier van justitie bekend dat de man wordt verdacht van het plegen van negen overvallen. “De overvallen maakten op de vaak jonge slachtoffers diepe indruk en leidden wekenlang tot grote angst en onrust onder winkeliers en medewerkers. Ook dat laatste rekenen wij deze man zwaar aan”, zo laat hij weten.

De burgemeester van Eindhoven trok vanwege de ernst van de zaak alle weekendverloven in van de politie. "Ik rust niet voor alle overvallers zijn gepakt", zei hij tegen Omroep Brabant.

Gevangenisbewaarder aangevallen

De man wordt niet alleen verdacht van het plegen van overvallen. Tijdens zijn gevangenschap viel hij een gevangenisbewaarder aangevallen. De vrouw werd in haar gezicht geslagen en eenmaal op de grond meerdere keren hard geschopt.

De gevangenisbewaarder werd ook met de dood bedreigd. Op een ander moment zou hij tijdens zijn detentie een politieagente hebben uitgescholden. Eerder dit jaar zou hij tenslotte een gebiedsverbod hebben overtreden in Oss. Ook dit wordt hem ten laste gelegd, net als het bezit van een balletjespistool. Dit was in 2018 in Uden.