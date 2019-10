Honderden boeren naar stikstofdebat in provinciehuis

Honderden boeren gaan vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch om het debat over de aanpak van stikstof bij te wonen. De ZLTO heeft boeren opgeroepen om massaal bij het debat aanwezig te zijn.

De boerenorganisatie verwacht geen grote optocht van trekkers in de ochtendspits, zoals vorige week, toen duizenden boeren op de trekker naar Den Haag gingen om te demonstreren.

Provinciale Staten praat vrijdag over de aanpak van stikstof. Dinsdag maakte de provincie bekend dat Brabantse boeren en bedrijven die in de buurt van een Natura 2000-gebied wonen en die veel stikstof uitstoten, bezoek krijgen van een ambtenaar van de provincie. Die komt praten over de mogelijkheid om die stikstof te verminderen. Dat kan door middel van aanpassingen of door opkopen van het bedrijf. Doordat er dan minder stikstofuitstoot op die plek is, komen er ergens anders meer mogelijkheden.

Onevenredig hard

Boeren vinden dat zij onevenredig hard worden aangepakt. De ZLTO wil daarom ook dat zoveel mogelijk boeren vrijdag laten merken dat zij een andere koers willen varen. Er mogen verschillende boeren inspreken en Mark de Jong van ZLTO verwacht veel andere boeren die de insprekers willen ondersteunen. “Ik denk zeker 250 boeren. Maar wij hebben niet opgeroepen om met de trekker te komen. Met vier of zes man in een auto kan ook.”

In juli 2017 gingen boeren ook massaal naar het provinciehuis. Toen werd besloten om verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk te laten zijn in plaats van in 2028. En daar waren de boeren het niet mee eens.

Meer dan 250

Peter van der Wielen van Farmers Defence Force weet nog niet hoe de boeren die bij deze actiegroep zijn aangesloten naar Den Bosch gaan. “Ik verwacht veel meer dan 250 boeren. Plak er maar een 0 achter.”

Van der Wielen houdt er rekening mee dat veel boeren wel op de trekker stappen. “De actiebereidheid is groot en via social media gaat ’t hard.”