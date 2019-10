Bouw drieduizend Brabantse woningen dreigt stil te vallen door stikstofuitspraak

De schop gaat in de grond in Eindhoven. (Archieffoto)

Dat blijkt uit een rapport van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Daarin brengt de organisatie in kaart wat de gevolgen van de nieuwe stikstofregels voor de Brabantse bouw zijn. Bouwend Nederland baseert zich op een enquête onder zijn Brabantse leden.

Eerder dit jaar oordeelde de Raad van State dat in heel Nederland de uitstoot van stikstof fors omlaag moet, om kwetsbare natuur te beschermen. Sindsdien liggen honderden bouwprojecten door heel Nederland stil.

Omvallen

Tachtig Brabantse projecten zijn volgens Bouwend Nederland vertraagd door de stikstofuitspraak. Het gaat dan vooral om nieuwbouwwoningen. De provincie wordt hard getroffen, stelt woordvoerder Niels Wensing. “De vraag naar huizen is groot in Brabant. Als er niet op korte termijn iets verandert, gaan er binnen drie maanden bouwbedrijven omvallen.” Om de vraag tot 2020 bij te benen, moeten er in Brabant jaarlijks 11.500 nieuwbouwwoningen bijkomen.

Volgens Wensing is er in Brabant veel vraag naar nieuwe woningen, maar lopen bouwers door de stikstofproblematiek nu grote achterstand op. Met name doordat er amper nog vergunningen worden afgegeven. “Mensen in de bouw zitten noodgedwongen thuis. Bouwbedrijven kunnen geen materiaal bestellen en doorrekenen voor nieuwe projecten. De stroom van nieuw werk droogt op en dan dreigt financiële schade.”



Topje van de ijsberg

Bouwend Nederland schat dat de Brabantse bouwers 663 miljoen euro aan omzet mislopen door de huidige situatie. Liefst 3689 mensen dreigen door het stilliggen van de bouw hun baan te verliezen. Zeker 3363 Brabantse woningen dreigen door de nieuwe stikstofregels niet gebouwd te kunnen worden.

En waarschijnlijk zijn die aantallen nog veel hoger. “We verwachten dat dit het topje van de ijsberg is, omdat veel mensen nog niet hebben gereageerd op onze enquête.” Bouwers geven niet graag toe dat zij last hebben van de nieuwe stikstofregels, zegt de woordvoerder. Ze zijn bang dat klanten weglopen als ze dat horen, of dat de bank ingrijpt.

Dinsdag maakte de provincie bekend maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot in Brabant omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld door boeren die in de buurt van beschermde natuur wonen uit te gaan kopen.

Bouwend Nederland is ‘gematigd positief’ over de plannen, zegt Wensing. “We juichen alle maatregelen toe, maar het moet blijken of dit de boel vlot gaat trekken. We blijven het nauwlettend in de gaten houden. De bal ligt nu echt bij de gemeentes en provincie.”



