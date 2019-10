Scholen houden hun hart vast voor griepgolf: 'Zonder échte oplossingen hebben we een groot probleem'

Afgelopen zomer waren Stichting Openbaar Basis Onderwijs, Stichting Bravo en de SKPO (Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs Eindhoven) voorzichtig optimistisch over het aantal leerkrachten. Een paar maanden later is de vraag hoe de scholen zich hebben voorbereid op een griepgolf.

LEES OOK: Basisscholen klaar voor het nieuwe schooljaar (maar dan moet er niemand ziek worden)

Ad Goossens, directeur van Stichting Openbaar Basis Onderwijs in West-Brabant met 16 scholen in 5 gemeenten, moet er niet aan denken. “Natuurlijk zijn we erop voorbereid, want griepgolf of niet: je weet dat er in deze tijd van het jaar mensen gaan uitvallen. Hoewel het ziekteverzuim tot nu toe gelukkig meevalt."

Griepgolf héél groot probleem

Als zijn leerkrachten zich massaal ziek melden, liggen er protocollen klaar. "Dit betekent dat we boventallige krachten of onderwijsassistenten gaan inzetten. Mogelijk worden klassen samengevoegd of juist opgedeeld en desnoods ga ik zelf voor de klas staan. We gaan er hoe dan ook alles aan doen om te voorkomen dat we, zoals vorig jaar, klassen naar huis moeten sturen."

Toch maakt Goossens zich zorgen: "Ik ben een optimist, maar heel eerlijk: zolang er geen structurele oplossingen zijn en er kómt een griepgolf, dan hebben we een héél groot probleem"

Geen probleem, wel spannend

Hoe hangt de vlag erbij bij de SKPO in Eindhoven? Beleidsmedewerker Elles van de Vorst: "Voorlopig verwachten we nog geen grote problemen omdat we met een grotere 'vervangerspoule' werken. Maar het is wel spannend hoe we er begin volgend jaar voor staan, als er veel griepgevallen zijn."

Een positief punt is dat het ziekteverzuim bij SKPO, net zoals bij de Stichting Openbaar Basis Onderwijs, stukken lager is dan een paar jaar geleden. "In 2016 was dat percentage nog 6,4 procent. Terwijl we nu op 3,7 procent zitten. "

'Het laatste wat we willen'

Collega Robert Venema, directeur van Stichting Bravo met 13 schoolgebouwen in Midden-Brabant, vindt het nu nog moeilijk in te schatten. "In het laatste kwartaal zaten we onder de 3 procent ziekteverzuim. Als iemand ziek wordt, gaan we snel op zoek naar goede vervangers of proberen we collega’s klassen te laten overnemen. Het laatste wat we natuurlijk willen is kinderen naar huis sturen.”