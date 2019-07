Basisscholen klaar voor het nieuwe schooljaar (maar dan moet er niemand ziek worden)

Ondanks de lerarentekorten in het basisonderwijs, lijken de Brabantse scholen hun zaakjes voor het nieuwe schooljaar goed op orde te hebben. Maar dan moet er niet een grote griepgolf aankomen: "Het is precies op het randje allemaal."

Veel basisscholen hebben te maken met een nijpend lerarentekort, dat naar verwachting alleen maar groter wordt. Zo zal het tekort in het basisonderwijs de komende vijf jaar in sommige regio’s van Brabant verdubbelen of zelfs bijna verdrievoudigen. Dat bleek eerder uit cijfers van het Arbeidsmarktplatform PO. Voor komend schooljaar is de situatie nog te overzien, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Geen griepgolf

"Wij zijn erin geslaagd al onze reguliere vacatures in te vullen", zegt Ad Goossens van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. Hij heeft zestien scholen in vijf gemeenten.

Grotere klassen of andere creatieve oplossingen zijn bij hem niet nodig. Het vinden van flexibele invalkrachten is wel een probleem, al waren er aanvankelijk wel geïnteresseerden: "We hebben pas nog vijf sollicitatiegesprekken moeten afblazen omdat iedereen die we uitgenodigd hadden al iets anders had gevonden. Ze hebben de werkgevers voor het uitkiezen."

Dat maakt dat er volgend jaar niet al te veel zieken kunnen zijn, bijvoorbeeld tijdens een griepgolf: "Het is precies op het randje allemaal. Als er iemand uitvalt dan hebben we een probleem. Het is nog erger dan vorig schooljaar."

Ook noemt Ad Goossens het grote aantal leraren dat naar een andere school vertrekt, omdat er overal toch vraag genoeg is. "Soms kiezen mensen op het laatste moment toch voor een ander schoolbestuur, ook mensen van wie je het niet verwacht. Dat gebeurde vroeger niet."

Geen grotere klassen nodig

Robert Venema van Stichting Bravoo (dertien schoolgebouwen in Midden-Brabant) herkent het probleem met de invalkrachten. "De groepen zijn allemaal bezet, maar wat betreft de invalkrachten wordt het steeds lastiger. 15 september zal het nog wel meevallen, maar als het 15 januari is dan wordt het een ander verhaal", zegt hij.

De klassen op zijn scholen blijven even groot. Er hoeven dus niet noodgedwongen meer kinderen in het klaslokaal: "Het vergroten van de klassen is bij ons niet aan de orde."

Wel heeft Venema nog een vacature voor een directeur open staan. "Ik merk dat het moeilijker wordt om directeuren te vinden. Ik had op twee van onze scholen al maanden een directiefunctie openstaan. Die heb ik pas vorige week kunnen invullen. Ook op directieniveau wordt het dus moeilijker."

Hoppers ook in je voordeel

Het effect van de 'jobhoppers' herkent Elles van de Vorst van schoolbestuur SKPO (veertig scholen in de regio Eindhoven). "Leraren switchen meer dan ooit, vaak omdat ze dichter bij huis willen werken. Aan de andere kant kloppen er om die reden ook nieuwe leraren bij ons aan."

Ook SKPO heeft alle vaste krachten ingevuld: "Grotere klassen zijn bij ons ook niet nodig. Als het ergens gaat knellen dan is het op het vlak van de vervangers." Ze investeert daarom flink in een extra grote groep flexwerkers: "We starten met een grote groep, groter dan vorig jaar. Dat is een bewuste keuze om daar veel in te investeren. Daarmee lopen we risico, want niet voor iedereen zal meteen plek zijn, maar dat risico lopen we graag."

Ook hier lijkt het probleem van het tekort aan leraren voor volgend jaar mee te vallen. Op papier dan, want het schooljaar moet nog beginnen...