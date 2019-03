Leerlingen vinden zelf vervanger voor hun zwangere juf Lieke en blijven bij elkaar in de klas

De leerlingen stuurden in maart een noodkreet de wereld in: “Wij zoeken een nieuwe juf of meester. Als we geen nieuwe juf of meester vinden, worden we opgedeeld of kunnen we niet alle dagen naar school.” De leerlingen stelden samen een lijstje op waarin de eisen stonden waar de juf of meester aan moest voldoen.

LEES OOK: Leerlingen zoeken nieuwe leraar nu juf Lieke zwanger is: 'Help, we zoeken een droomjuf'

Zes leerkrachten hadden gereageerd op de vacature. Mark is uiteindelijk gekozen. De eerste twee weken wisselt hij de lessen nog af met een andere docent. Daarna zal hij vijf dagen per de week voor de klas staan.

'Hij is leuk'

Juf Lieke kan met een gerust hart van haar zwangerschapsverlof gaan genieten. Ze is enthousiast over haar vervanger. “Hij is superleuk! Hij reageerde zelf heel leuk op onze vacature. De oproep heeft dus echt geholpen.”

Ze vonden het erg spannend.

De kinderen wilden graag een leraar die ook op hun juf Lieke leek. En dat is gelukt. “Ik denk wel dat hij op mij lijkt. Maar hij is wel twintig jaar ouder.” De kinderen hebben hun nieuwe meester al ontmoet en dat ging erg goed. “Ze vonden het erg spannend. Ze hebben nu ineens een meester, maar dat wilden ze ook.”

Tosti-ijzer

Juf Lieke had in de klas een belangrijk ritueel. Ze maakten in de klas af en toe een tosti. Omdat de kinderen zo goed geholpen hebben bij de zoektocht naar een vervanger, heeft de directeur van de school de klas een nieuw tosti-ijzer cadeau gegeven. Nog een voordeel van de nieuwe meester is dat hij het ritueel voort kan zetten. “Meester Mark houdt van tosti’s.”

Kinderen blij, ouders blij, wij blij.

Mooi afscheid

Juf Lieke had vrijdag haar laatste werkdag en ze heeft een mooi afscheid gekregen. “Ik ben enorm verwend. Ik heb heel veel cadeaus gekregen.” Zelf is ze ook erg blij dat er een vervanger is geregeld voor haar klas. “Kinderen blij, ouders blij, wij blij.”