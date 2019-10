Jan huurt vervallen huis op azc-terrein, maar miljoenenrenovatie gaat aan zijn neus voorbij

Jan woont anti-kraak in een voormalige officierswoning op het terrein van asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze. Dat het azc voor 40 miljoen euro wordt opgeknapt, maar dat er geen geld wordt gestoken in de vervallen huurhuizen valt niet goed bij de huurders.

Van de pracht en praal van weleer is echter niets meer te zien, blijkt bij het bekijken van die huizen op het voormalige luchtmachtterrein. De raamkozijnen van een van de huizen zijn compleet verrot. De plafonds in verschillende kamers zijn beschimmeld door lekkages. En dan is er nog het stucwerk, dat op sommige plekken is afgebroken, vertelt Jan.

Er staat onder meer een schuur, waarvan het dak is ingestort. Er staan voor de veiligheid hekken omheen.

Voor niets overgenomen

Het is een erfenis uit het verleden. Het COA mocht jaren geleden twaalf huizen aan de noordkant van het azc, waar ooit mensen uit de legertop woonden, voor niets overnemen. Een aantal van deze huizen worden door een anti-kraakvereniging gehuurd van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Jan betaalt huur aan die anti-kraakvereniging, een deel van zijn buren woont niet anti-kraak en huurt direct bij het COA.

“Het COA vertikt het onderhoud te plegen en de huizen verpauperen door lekkende daken, kapotte dakgoten en schimmelvorming in huis,” vertelt Jan. De bewoners van de twaalf huizen trokken ook al aan de bel bij de gemeente. Die erkent de problemen. B en W hebben de gemeenteraad in maart geïnformeerd.

Vleermuizen zitten in de weg

Het COA wil eigenlijk van de woningen af, geeft een woordvoerder toe. “We hebben bij de gemeente het verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Nu horen de huizen formeel bij het asielzoekerscentrum, dus we kunnen ze niet verkopen. We willen de bestemming veranderen in wonen.” Of de huurders hun huizen uit moeten, als ze die niet kunnen kopen, is onduidelijk.

Het COA wil best onderhoud plegen, zegt de woordvoerder. “Maar dat is niet eenvoudig. Het gaat om monumenten, bovendien zijn er problemen met de Natuurwet." De gemeente bevestigt dat. Zo nestelen er vleermuizen onder de daken van de woningen. “De provincie wil dat het COA met een plan komt waarin staat hoe het de huizen kan verbouwen zonder de natuur al te veel te verstoren. Dat plan is nodig om een vergunning te krijgen.”

“Als de natuur niet in de weg had gezeten, had er meer onderhoud gepleegd kunnen worden. We kunnen als gemeente nu alleen wachten op de vergunningsaanvraag van het COA.”

Zelfde huizen aan de zuidkant

Opvallend is wel dat aan soortgelijke woningen aan de zuidkant van het azc wel onderhoud wordt gepleegd. Daar wonen asielzoekers. De buurtbewoners noemen het meten met twee maten. De gemeente zegt: "Omdat er asielzoekers wonen, hoeft het bestemmingsplan niet veranderd te worden. Dus kon het COA meteen de omgevingsvergunning aanvragen."

Had het COA er dan niet voor kunnen kiezen om bij de verhuurde huizen eerst een vergunning voor de verbouwing aan te vragen, zodat de bewoners geholpen waren? Daarna had dan de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend kunnen worden. "Juridisch had dat gekund", zegt de gemeentewoordvoerder. Bij het COA kon niemand zeggen waarom dat niet is gedaan.

Jan is niet de echte naam van de anti-kraker. Hij wil anoniem blijven omdat hij bang is voor problemen met de anti-kraakvereniging waarvan hij huurt. Zijn naam is bekend bij de redactie.