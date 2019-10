Lekkages en rottende kozijnen, bewoners van huizen Gilze zijn het beu maar de natuur zit dwars

Het asielzoekerscentrum in Gilze wordt voor 40 miljoen verbouwd. Aan de noordzijde staan echter ook woningen, die door niet-asielzoekers worden gehuurd van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). En dat hun huizen niet worden opgeknapt, is niet goed gevallen bij de inwoners.

Het is een erfenis uit het verleden. Nul euro, betaalde het COA jaren geleden voor de voormalige officierswoningen, waar ooit de topmensen uit het leger mooi in de bossen woonden. In de woningen aan de zuidzijde wonen nu asielzoekers, die aan de noordzijde worden regulier verhuurd.

Van de pracht en praal van weleer is echter niets meer te zien, blijkt bij een bezoek aan één van die woningen aan het Prinsenbosch.

Afgebroken stucwerk

De kozijnen van de ramen van het huis zijn zowel aan de binnenkant als buitenkant compleet verrot, op het plafond in verschillende kamers zitten sporen van flinke lekkages en het stucwerk van de muren is deels afgebroken. Door de lekkages ontstaat bovendien schimmel.

Bij de buren is het net zo erg, aldus de bewoner die anoniem wil blijven omdat hij bang is met problemen voor de anti-kraakvereniging waar hij huurt. Vlakbij het huis staat een schuur, waarvan dak is ingestort. Er staan voor de veiligheid hekken omheen.

Oude officierswoningen

“Het COA vertikt het onderhoud te plegen en de huizen verpauperen door lekkende daken, kapotte dakgoten en schimmelvorming in huis.” aldus de man. Als anti-kraker moet je misschien niet zeuren, maar hij wil het ook opnemen voor de buren. Een deel van de buren woonde er al toen Defensie nog voor de woningen zorgde.

De bewoners van de 12 huizen trokken ook al verschillende keren aan de bel bij de gemeente, die de problemen erkent. In maart stuurden B &W nog een brief aan de gemeenteraad, waarin de problemen worden aangekaart.

Bestemmingsplan

Het COA wil eigenlijk van de woningen af, geeft een woordvoerder van de asielzoekersopvanginstantie toe. “We hebben bij de gemeente het verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen. Nu horen de huizen volgens het bestemmingsplan formeel bij het asielzoekerscentrum, dus we kunnen ze niet verkopen. We willen de bestemming veranderen in wonen.” Of de huurders dan hun huis uit moeten, als ze niet kunnen kopen, is onduidelijk.

Het COA wil zelf ook onderhoud plegen, aldus de woordvoerder. “Maar dat is niet eenvoudig. Het gaat om monumenten, bovendien zijn er problemen met de Natuurwet.”

Vleermuizen

De gemeente bevestigt dat. Zo nestelen er vleermuizen onder de daken van de woningen. “Bij een jaarrond onderzoek is bijvoorbeeld gekeken hoe de vleermuizen zich gedragen. Dat onderzoek is net afgerond. We willen dat het COA met een plan komt waarin staat hoe ze kan verbouwen, waarbij de natuur niet teveel verstoord wordt. Dat plan moet samen met de vergunningsaanvraag voor renovatie worden ingediend.”

Twee overheden zitten elkaar met de wet nu eigenlijk tegen, legt de gemeentewoordvoerder uit. Enerzijds is er de gemeente, die eist dat de woningen door de verhuurder worden opgeknapt. En anderzijds is er de provincie die met de wet natuurbescherming schermt. Dat botst en de bewoners van de huizen zijn de dupe.

“Als de natuur niet in de weg had gezeten, had er meer onderhoud gepleegd kunnen worden. We kunnen als gemeente nu alleen wachten op de vergunningsaanvraag van het COA”.