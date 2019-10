Beroving van collectant schokt Brandwonden Stichting: 'Dit vinden we respectloos'

De Nederlandse Brandwonden Stichting is erg geschrokken van de beroving van een van haar collectanten woensdagavond in Oudenbosch. “Iemand die vrijwillig haar best doet voor ons moet veilig over straat kunnen”, zegt een woordvoerder namens de stichting. “Dit vinden we respectloos.”

Het slachtoffer was woensdagavond aan het collecteren in Oudenbosch toen het rond zeven uur misging. Een man rukte de collectebus uit haar handen.

De woordvoerder vertelt dat er jaarlijks zestigduizend vrijwilligers voor de Brandwonden Stichting op pad gaan. Volgens haar is het in veertig jaar één keer eerder gebeurd dat een vrijwilliger van de stichting werd beroofd. "Gelukkig gaat het eigenlijk altijd goed."

Niet laten afschrikken

“We kunnen ons voorstellen dat mensen hiervan schrikken. Maar juist omdat het zo zelden gebeurt, verwachten we niet dat mensen zich hierdoor laten afschrikken om voor ons te collecteren.”

Bij de stichting zien ze steeds vaker dat vrijwilligers bijvoorbeeld met tweeën langs de deur gaan. En sowieso dat collectanten op pad gaan als het nog licht is. “Maar het is geen hard advies van ons”, zegt de woordvoerder.

Geschrokken, maar niet gewond

Het slachtoffer van de beroving in Oudenbosch is een wat oudere dame. De Brandwonden Stichting heeft inmiddels contact met haar gehad. Ze is heel erg geschrokken, maar niet gewond geraakt. "En natuurlijk gaan we vandaag nog even bij haar langs met een bloemetje."

De beroving in Oudenbosch is voor de stichting geen reden te stoppen met het collecteren aan de deur. “De collecte is het meest gewaardeerde middel om fondsen te werven”, vertelt de woordvoerder. “Juist omdat het anoniem en eenmalig is.” Voor goede doelen maken de vele kleine bedragen die middels collectes worden opgehaald bovendien één groot bedrag. “Aan ons om de bussen dus niet te groot te maken.”

Maximaal vijftig euro

De Brandwonden Stichting vermoedt dat er in de collectebus maximaal een euro of vijftig heeft gezeten. “Dat is voor een collectant een heel mooi bedrag aan het eind van de dag.”