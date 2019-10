Bijzonder: Na je dood opgebaard worden op een bedje van frisse graszoden

Een oude techniek die nieuw leven ingeblazen is, dat is het opbaren van een overledene op een bedje van frisse graszoden. Al naar gelang de wens van de overledene, kan hij of zij opgebaard worden op het gras zelf of op een draagplank boven de graszoden.

“We hebben ook een keer een overledene gehad die wilde zelf in het frisse gras liggen. Dat kan want er is geen regel die bepaalt dat dat niet mag”, aldus Tina Hakkesteegt van uitvaartbedrijf De Stilte. Samen met Cora van der Waal, van hetzelfde bedrijf, herintroduceerde ze een manier van opbaren die in de vergetelheid is geraakt. “Opbaren op gras gebeurde al in de jaren twintig van de vorige eeuw”, vertelt Cora van der Waal. “Het is van voor de tijd van het elektrisch koelen. Dan was dit de enige mogelijkheid om lichaam en omgeving koel te houden.”

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg

Het uitvaartbedrijf is bij ons in Brabant actief in de regio Altena. Reacties uit de conservatie Altena-polder op deze ‘nieuwe’ manier van opbaren zijn er (nog) niet of nauwelijks. “Nee, nog niet. We zijn hier nogal terughoudend. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg”, aldus Tina Hakkesteegt. “Maar we staan er wel meer voor open om onszelf te zijn, zeker de generatie van de babyboomers zijn dat terughoudende aan het loslaten. Op Facebook wordt er heel summier op gereageerd, niet negatief maar wel heel terughoudend.”

Tijdens de opbaring blijft het gras doorgroeien

Het veldje van graszoden kan overal worden gelegd, dus ook bij de mensen thuis. Het gras blijft overigens wel gewoon doorgroeien, vertelt Cora van der Waal. “Ja, dat klopt en daarom moet het ook verzorgd worden. Het moet twee maal per dag worden besproeid met water. Die combinatie van levend gras onder een lichaam of onder een draagplank en de verzorging daarvan, creëert letterlijk een andere koelere atmosfeer en helpt ook bij de rouwverwerking.”

Dit betekent overigens niet dat moderne koelingstechnieken niet nodig zijn wanneer gekozen wordt voor opbaren op gras.