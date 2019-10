Ankie zoekt met haar stralingsmeter naar de gevaren van 5G: 'Blijf hier maar uit de buurt!'

Ankie Withagen voert strijd tegen de alsmaar toenemende hoeveelheid straling. Die is in haar ogen nu al veel te hoog. Ze gruwelt daarom van de gedachte dat er vanaf volgend jaar ook nog eens 5G-antennes worden bijgeplaatst. "5G geeft volgens sommige onderzoeken 15.000 keer meer straling dan 4G. Dit moeten we echt niet willen hoor. Het kan de doodsteek betekenen voor mensen, dieren en planten. Ik hoor mensen die zeggen: yes 5G komt eraan. Maar dan denk ik, tegen welke prijs?"

Schadelijk

Verschillende internationale studies naar de gezondheidsrisico’s van straling lopen nog steeds uiteen. Er is geen bewijs dat het schadelijk is maar het is ook niet zeker of dat het veilig is. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, stuurde onlangs een brief over de veiligheid van 5G aan de Tweede Kamer. Ze benadrukt dat Nederland zich overal netjes aan de internationale normen houdt.

Het is nog steeds onduidelijk of straling schadelijk is. (Foto: Erik Peeters)

Ankie is niet onder indruk van het standpunt van de staatssecretaris: "De overheid heeft er belang bij om 5G zo snel mogelijk uit rollen. Ze verdienen er miljarden mee. Dus je kunt je afvragen hoe onafhankelijk ze zijn. Er zijn onderzoeken van belangrijke universiteiten die waarschuwen voor de gevaren", zegt Ankie.

Ziek

Ondertussen kijkt ze zorgelijk naar haar meter op de hoek van de Jacob Obrechtlaan en de Zuid-Oostsingel. "Gemiddeld meet ik hier 4000 microwatt. Dit is echt niet goed. Je moet dit niet willen op deze plek. Hier worden mensen ziek van. Het doet mij pijn in het hart dat mensen zich niet bewust zijn van de straling. Maar ik merk dat mensen er moeilijk over praten omdat het blijkbaar ongemakkelijk is. Straling is nu eenmaal onzichtbaar."

De stralingsmeter geeft een verontrustende uitslag. (Foto: Erik Peeters)

Een toename van onvruchtbaarheid, kanker en chronische vermoeidheid bij de invoering van 5G, allemaal dingen waar Ankie voor waarschuwt.

'Generatie stuk'

Ankie staat niet alleen in haar strijd. Een aantal advocaten heeft aangekondigd om internationaal de strijd aan te binden met 5G. Ondertussen gaat de Bergse onvermoeibaar verder met haar meting op Plein 13. "Waarom wordt het zo grootschalig ingevoerd ? Waarom komt er niet eerst een goed onderzoek", vraagt ze zich openlijk af. "Dit kan betekenen dat je een hele generatie gewoon stukmaakt."