Boeren weer massaal op pad, maar waarom gaan ze nu naar het provinciehuis?

Tractoren voor het provinciehuis in Den Bosch in 2017.

Honderden boeren gaan vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch. Ze willen daar hun stem laten horen nu Provinciale Staten gaan praten over de stikstofproblematiek.

De boeren zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Veel boeren vinden dat zij extra worden gepakt als het gaat om het milieu. Zo wil D66 de veestapel halveren, moeten oude stallen versneld worden aangepast en, zo vinden de boeren, wordt er negatief tegen hen aangekeken, omdat ze dierenmishandelaars en milieuvervuilers zouden zijn.

De actiebereidheid onder boeren is groot. Vorige week gingen al duizenden boeren op de trekker naar Den Haag, wat zorgde voor de drukste ochtendspits ooit. Daarna hadden ze de smaak te pakken en werden er plannen gesmeed om naar Schiphol en later naar het Binnenhof in Den Haag te rijden.

Vrijdag in het provinciehuis is een provinciale aangelegenheid. Daar gaan honderden boeren naar toe omdat ze extra druk voelen van de provincie. De ChristenUnie heeft een extra debat aangevraagd om het rapport en de adviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek te bespreken.

In 2017 heeft de provincie besloten dat de stallen van boeren in 2022 moeten voldoen aan alle regels op het gebied van stikstofuitstoot. Omdat die regels eerder pas in 2028 zouden ingaan, waren de boeren al boos. Maar nu dreigen de provinciale maatregelen sneller te gaan dan de landelijke.

Maatregelen opschorten

De ChristenUnie wil nu de provinciale maatregelen opschorten. Mogelijk komt de landelijke overheid bijvoorbeeld met een aanbod om boeren uit te kopen. Dan zou het zuur zijn, meent de ChristenUnie, dat er al boeren zijn gestopt omdat ze niet kunnen voldoen aan de provinciale maatregelen. Want in april volgend jaar moeten ze hun plannen voor 2022 al indienen.

De vergadering van Provinciale Staten start vrijdag om half twee. In de ochtend vindt een themavergadering plaats over het onderwerp, waar ook boeren zullen inspreken.