Man die zichzelf betastte bij basisschool in Raamsdonksveer is verhoord en krijgt gebiedsverbod

Een man die zich maandagmiddag betastte in de buurt van basisschool De Vonder in Raamsdonksveer, heeft zich gemeld bij het politiebureau. De man moest zich volgens de politiewoordvoerder komen melden anders zouden ze hem zelf komen ophalen. Hij is verhoord en krijgt van de gemeente een gebiedsverbod. Hij moet zich ook bij de rechter melden.

Een oplettende ouder zag maandag kort na schooltijd een man in een blauwe auto. De schennispleger had op dat moment geen broek aan en betastte zichzelf. De ouder zag de man vervolgens voor de school langsrijden en de wijk ingaan. De ouder meldde dit bij een teamlid van De Vonder en de politie werd ingeschakeld.

Gekken

De school heeft een brief geschreven naar alle ouders over wat er die maandag gebeurd was. Een moeder reageerde dinsdag op deze brief aan Omroep Brabant. “Ik ben heel erg geschrokken. Wat rijden er toch gekken rond!”

LEES OOK: Man zonder broek betast zich bij basisschool in Raamsdonksveer, 'Hoe gek kan je zijn in je hoofd?'